Il primo singolo dal nuovo album di Alex G

Il prossimo album di Alex G sarà uno dei più importanti della sua carriera, per due ragioni: in primis, perché è il decimo (in 15 anni), se si considerano anche quelli auto-prodotti dei primi anni della sua carriera. Poi, perché è il primo per una major, la RCA, che lo farà uscire il prossimo 18 luglio.

‘Headlights’ è anticipato dal singolo ‘Afterlife’. Di entrambi non sono stati diffusi molti dettagli, se non che il video del primo estratto è diretto da Charlotte Rutherford e che il disco avrà un totale di dodici tracce in scaletta.

Classe ’93, nel 2010 appena diciassettenne Alexander Giannascoli (nato in Pennsylvania ma di origini abruzzesi) pubblicava in autonomia su Bandcamp ‘Race’, il suo primo LP. Il più recente è invece ‘God Save The Animals’, uscito nel 2022.