Il secondo estratto dal nuovo album di Ethel Cain

Negli ultimi tempi Ethel Cain non si è fatta mancare nulla: ha spopolato su TikTok, ha avuto una canzone nella playlist di fine anno di Barack Obama, ha augurato la morte a Joe Biden e, soprattutto, è in procinto di pubblicare il secondo LP dell’anno: dopo ‘Perverts’, uscito a gennaio, è la volta di ‘Willoughby Tucker, I’ll Always Love You’, che arriverà il prossimo 8 agosto tramite la sua etichetta personale, la Daughters Of Cain.

Considerato una sorta di ‘prequel’ del suo album di debutto, ‘Preacher’s Daughter’ del 2022, è ambientato nel 1986, anno in cui la protagonista della narrazione attraversa una relazione romantica con il succitato Willoughby Tucker, già menzionato nel brano ‘A House In Nebraska’ di tre anni fa. Musicalmente, si mantiene sui toni di folk sperimentale ormai noti, tra droni, slowcore e sintetizzatori diffusi.

Due i brani svelati sinora: ‘Nettles’, condiviso il mese scorso, e il nuovo singolo ‘Fuck My Eyes’, diffuso oggi. Fanno parte di una scaletta di dieci tracce, tutte prodotte dalla stessa musicista nata in Florida.

Mercoledì 5 novembre Ethel Cain si esibirà all’Alcatraz di Milano, unico suo concerto nel nostro paese, già andato sold out.