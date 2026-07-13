Il secondo estratto dal nuovo album di Ty Segall

“Rimettere insieme la band!”: è quanto una moltitudine di vocine interiori avrebbero ordinato a Ty Segall, facendolo optare per il ritorno in studio al fine di lavorare all’ennesimo LP della sua carriera: ‘Chrome’ uscirà il prossimo 28 agosto per Drag City, ma quello stesso giorno arriverà anche un conciso EP di due outtakes, intitolato ‘Love Fuzzz’.

Sono dunque andate molto bene le sessioni con Ben Boye (tastiere), Evan Burrows (batteria), Mikal Cronin (basso) ed Emmett Kelly (chitarra), che hanno prodotto “una rockesplosione troppo grande per un solo disco”. Secondo una nota, “uno è un elegante album pop-punk rock e l’altro un EP lento, doom e funereo”. L’LP è consigliato “a chi apprezza: Television, Blue Oyster Cult, The Adolescents, Pink Fairies, Iggy, Crazy Horse, Nirvana”.

Proprio oggi Segall ha condiviso il secondo estratto da ‘Chrome’, un brano denominato ‘Running To Nowhere’, che segue il già noto ‘Black Paint’ e che indica più chiaramente la via sonora molto heavy intrapresa dal nuovo lavoro.

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