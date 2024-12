Il sesto LP dei Facs esce il 7 febbraio

Sì tratta di un disco speciale, nonostante sia già il sesto per i Facs, trio di Chicago che di sé stesso dice di “utilizzare minimalismo e spazio per creare un art rock moderno e astratto”. ‘Wish Defense’ uscirà il prossimo 7 febbraio per Trouble In Mind.

Prima particolarità è un importante cambio in line-up, con Jonathan Van Erik che sostituisce al basso Arianna Kalaba. Van Erik era già un membro del gruppo, e ha suonato la chitarra nel primo LP, ‘Negative Houses’ del 2018 (data che indica anche quanto i Facs siano prolifici), poi passata al frontman Brian Case dopo la sua uscita. I due, dunque, si sono scambiati gli strumenti rispetto ad allora, aspetto “che ha cambiato le dinamiche della band offrendo una diversa prospettiva”.

Seconda eccezionalità di ‘With Defense’ è che si tratta dell’ultimo album mixato da Steve Albini prima della sua dipartita, con Sanford Parker e John Congleton che gli hanno dato gli ultimi ritocchi, “come se lo avesse fatto Steve”, si legge in una nota.

Ci sono già due brani resi pubblici, parte di una scaletta di appena sette: la title-track e il recentemente diffuso (giusto ieri) ‘Desire Path’.