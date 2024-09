Il sophomore dei Delivery esce a gennaio

Hanno esordito due anni fa con un disco splendidamente intitolato ‘Forever Giving Handshakes’, e a inizio 2025 i Delivery, quintetto garage/art-punk proveniente da Melbourne (Australia), gli daranno un seguito.

’Force Majeure’ uscirà il 17 gennaio prossimo. Sarà composto da tredici canzoni registrate tra novembre 2023 e gennaio 2024 in varie zone della loro città natale. È prodotto da due dei tre chitarristi del gruppo, Sam Harding e James Lynch.

Afferma una delle voci della band, Rebecca Allan, in una nota: “Siamo sempre stati davvero consapevoli di avere accelerazioni e rallentamenti in questo album, di dare alla gente una pausa sonora ogni tanto. Abbiamo voluto inserire diversi stati d’animo, avere diversi cantati, rallentare, rendere il tutto più groovy, in modo che non fosse solo ‘bang-bang-bang’. Alternare le cose era davvero importante”. Aggiunge il chitarrista/produttore James Lynch: “C’è sicuramente qualcosa di punk nel considerare il proprio cuore piuttosto che essere sempre al massimo in ogni momento in cui si suona. Il fatto di ridurre un po’ i toni fa sicuramente parte del nostro DNA collettivo”.

In realtà i primi due singoli diffusi, ‘Operation At A Loss’ e ‘Digging The Hole’, sono belli diretti e grintosi, in linea quantomeno con il primo sostantivo che compone il titolo del disco, diffuso da Heavenly Recordings.