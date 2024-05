Il terzo album di Beabadoobee esce ad agosto

È già tempo del terzo album di Beabadoobee: la musicista londinese di discendenza filippina pubblicherà ‘This Is How Tomorrow Moves‘ il prossimo 16 agosto per Dirty Hit.

Un disco che sancisce l’ingresso di Beatrice Kristi Ilejay Laus nel gotha delle popstar internazionali, se è vero che è lavorato da un super-produttore come Rick Rubin, che l’ha convocata nel suo celebre studio di Malibu (Hawaii), lo Shangri-La.

“Amo questo album, sento che mi ha aiutato molto più di qualsiasi altra cosa a navigare in questa nuova era, a capire dove mi trovo. Credo si tratti dell’essere diventata una donna“, afferma la stessa Beabadoobee in una nota. Primo esempio di tale maturazione è il singolo ‘Take A Bite‘.