Il terzo album di Christian Lee Hutson esce a fine settembre

Christian Lee Hutson è stato parte fondamentale del successo di diversi musicisti con cui ha collaborato, ma non l’ha mai ottenuto (quantomeno su larga scala) per sé stesso. A breve, però, si darà una nuova occasione con la pubblicazione del suo terzo LP solista, ‘Paradise Pop. 10‘, che uscirà per Anti- il 27 settembre prossimo.

Nei credits si trovano le generalità di alcuni musicisti che hanno beneficiato della sua produzione o del suo co-writing: Phoebe Bridgers rende il favore co-producendo insieme a Marshall Vore e Joseph Lorge, e Maya Hawke e Katy Kirby prestano la voce in una ciascuna delle undici tracce in scaletta.

Il disco riflette sulla famigliarità di alcuni luoghi nella vita delle persone: con il titolo cita un piccolo paese dell’Indiana, in cui suo padre lo portava di frequente da bambino, composto da sole cinque case e un cimitero (“Pop. 10” sta infatti per “popolazione: 10 persone“). Nei brani si discorre anche del suo rapporto con Los Angeles, soprattutto dal punto di vista di chi si è appena trasferito a New York: “A volte, quando si vive in un posto per molto tempo, il luogo inizia a sembrare un cimitero di ricordi. Ogni angolo diventa in qualche modo infestato, trascinandoti fuori dal presente. È così che è diventata Los Angeles per me. Passare così tanto tempo a rivisitare tutti questi punti di riferimento emotivi ha finito per darmi la sensazione di perdere la mia vita“. Un primo estratto è ‘After Hours‘, singolo apripista in cui Shahzad Ismaily suona le tastiere.