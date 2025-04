Il terzo dei Goon arriva l’11 luglio

Uscirà l’11 luglio prossimo per Born Losers il terzo album dei Goon. ‘Dream 3’, questo il titolo, conterrà tredici nuovi brani registrati al Wild Horizon Sound di Los Angeles.

Il leader del gruppo Kenny Becker ha composto il disco in un periodo non fortunatissimo, culminato con la fine del suo matrimonio. Eppure, la fase di scrittura era cominciata con grande positività: “Avevo iniziato questo disco così entusiasta… La scrittura delle canzoni era meno programmata, permettendomi di allentare un po’ le briglie e di seguire qualsiasi idea sembrasse più interessante. È iniziato come un processo di registrazione davvero gioioso. Poi è arrivato il periodo più devastante della mia vita”, racconta il musicista californiano.

Primo estratto è un brano ruvido quanto melodico intitolato ‘Closer To’, prodotto (come il resto del lavoro) dallo stesso Becker insieme a Claire Morison, che si è occupata anche del missaggio.