Il terzo LP di Arlo Parks esce ad aprile

Uscirà il 3 aprile ‘Ambiguous Desire’, il terzo album dell’ancora giovane carriera di Arlo Parks. Verrà pubblicato da Transgressive Records.

Una nota dell’etichetta racconta che la musicista inglese avrebbe “tratto ispirazione dall’edonismo queer del Paradise Garage di New York, dai cupi beat notturni britannici di The Streets e Burial, dalla catartica brillantezza synth degli LCD Soundsystem e dai groove house radicati di Theo Parrish, perdendosi sulla pista da ballo”.

È lei stessa a confermare: “Ho ballato più che mai mentre realizzavo questo disco, ho fatto più amicizie che mai, mi sono ritrovata nello strano ventre sotterraneo delle serate juke di New York, scatenata, ho riso e riso e riso. Questo disco ha il desiderio al centro. Il desiderio è una forza vitale, è un volere, uno slancio: siamo tutti vivi perché c’è qualcosa o qualcuno che desideriamo. Il desiderio è un motore. Ma è anche misterioso, intricato, casuale, illuminante e umano.”

Dunque una svolta stilistica marcata rispetto al mellifluo bedroom-soul degli esordi, riscontrabile nel singolo ‘2sided’, primo estratto e parte di una scaletta di dodici tracce. Sono tutte prodotte da Baird (già all’opera con Brockhampton e Kevin Abstract), nel cui loft Arlo ha passato non solo i post-party, ma anche “lunghe giornate introspettive”.

