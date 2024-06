Il weekend delle next big thing: O., Been Stellar e Mysterines

I dischi più interessanti tra quelli pubblicati nel weekend, nell’ordine in cui potreste ascoltarli:

1. O.: ‘WeirdOs’

Experimental-rock



2. Been Stellar: ‘Scream From New York, NY’

Noise-rock

Scream from New York, NY by Been Stellar

3. The Mysterines: ‘Afraid Of Tomorrows’

Alt-rock



4. Pond: ‘Stung!’

Psych-rock



5. Alcest: ‘Les Chants De L’Aurore’

Blackgaze

Les Chants de l’Aurore by Alcest

6. Emiliana Torrini: ‘Miss Flower’

Sophisti-pop



7. Moon Diagrams: ‘Cemetery Classics’

Experimantal-pop

Cemetery Classics by Moon Diagrams

8. Rui Gabriel: ‘Compassion’

Indie-pop

Compassion by Rui Gabriel

9. Kate Nash: ‘9 Sad Symphonies’

Pop

9 Sad Symphonies by Kate Nash

10. King Krule: ‘Shhhhhhh!’ EP

Bluewave