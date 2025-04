In primavera/estate gli Shame pendolari in Italia

Verranno un bel po’ di volte in Italia, gli Shame. La band londinese suonerà (se non ce ne siamo persa qualcuna) in ben sei occasioni, tra date da headliner e opener di Green Day e Fontaines DC, in un lasso temporale che andrà da giugno ad agosto.

Charlie Steen e soci saranno parte del cast di Firenze Rocks domenica 15 giugno, insieme a (per l’appunto) Green Day, oltre che Weezer e Bad Nerves. I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e Ticketone, su quest’ultimo circuito costano tra 68,72 e 85,90 euro.

Un paio di giorni dopo gli Shame raggiungeranno in tour i Fontaines DC nei tre appuntamenti in calendario in Italia: martedì 17 al Sequoie Music Park di Bologna (già sold out), mercoledì 18 al Rock In Roma (51,54 euro sempre su Ticketone) e giovedì 19 al Carroponte di Sesto San Giovanni (51,22 euro).

In estate, poi, altre due apparizioni: giovedì 10 luglio al Monitor Festival di Torino, nella stessa serata di Luvcat e Richard Dawson (biglietti su Dice a 36 euro), e giovedì 14 agosto al Color Fest di Lamezia Terme con, tra gli altri, Murder Capital e Offlaga Disco Pax (biglietti su Dice a 44 euro).