‘International’ è l’ultimo album dei Saint Etienne

Sarà il loro ultimo LP, ma non sono tristi, i Saint Etienne. Anzi, sono così contenti che il primo estratto si intitola addirittura ‘Glad’. Farà parte di ‘International’, tredicesimo album dell’epopea della band londinese, che verrà pubblicato il prossimo 5 settembre da PIAS.

Saranno dodici le tracce in scaletta, che possono vantare una marea di collaborazioni. Tom Rowlands dei Chamical Brothers ha contribuito a scrivere il singolo, in cui Jez Williams dei Doves suona la chitarra. Nei credits ci sono anche Janet Planet dei Confidence Man, Erol Alkan, Vince Clarke, Nick Heyward, Paul Hartnoll degli Orbital e Tim Powell degli Xenomania, quest’ultimo anche produttore del disco.

Secondo una nota degli stessi Saint Etienne, “Il gruppo non si sta separando nel senso proprio del termine. I tre componenti rimangono ancora migliori amici dopo 35 anni di registrazioni insieme, ma sentono di non voler andare avanti per sempre e vogliono uscire di scena con il botto”.