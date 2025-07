Ist Ist, altre tre date in Italia

Ci saranno altre tre occasioni per ascoltare il post-punk degli Ist Ist in Italia: la band di Manchester sarà nel nostro paese a ottobre.

Adam Houghton e compagni suoneranno giovedì 9 ottobre alla Hacienda di Roma, venerdì 10 al Bronson di Ravenna e sabato 11 all’Astro di Fontanafredda (PN). I biglietti per il concerto nella capitale sono in prevendita su Xceed a 13,54 euro, quelli per le date in Romagna e Friuli su Dice, rispettivamente a 20 e 16,95 euro.

Formatosi nel 2014, il quartetto inglese ha sinora pubblicato quattro LP, di cui l’ultimo ‘Light A Bigger Fire’ del 2024. A fine marzo di quest’anno è poi uscito l’album dal vivo ‘On Fire’.