Italia 90 a Milano, Torino, Bologna e Roma

Come fece la manifestazione calcistica di ormai quasi 35 anni fa, anche gli Italia 90 in quanto band organizzeranno eventi nelle principali città italiane. Quattro gli appuntamenti del loro prossimo tour nella penisola che ha contribuito a trovare loro una denominazione.

Les Miserable (voce), Georgie McVicar (chitarra), Robby Portrait (basso) e Joe Dangerous (batteria) suoneranno martedì 12 marzo al Biko di Milano, mercoledì 13 al Magazzino sul Po’ di Torino, giovedì 14 al Covo di Bologna e venerdì 15 al Wishlist di Roma.

I biglietti sono in prevendita su Dice: costano 11 euro per la data milanese, 15 euro per quella emiliana e 12 euro per quella nella capitale. Per il concerto di Torino, invece, gli ingressi sono disponibili sul sito del locale a 8 euro.