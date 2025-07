Jay Som, ‘Belong’ è il suo nuovo LP

In coda a una settimana che ha ufficializzato tanti graditi ritorni (Idlewild, Soulwax, Geese) non possiamo non menzionare anche il nuovo album di Jay Som, ‘Belong’, che arriva a sei anni di distanza dal precedente ‘Anak Ko’, con la pubblicazione prevista per il prossimo 10 ottobre via Polyvinyl.

La musicista californiana ha passato gli ultimi tempi più in qualità di produttrice che di cantautrice, collaborando tra gli altri all’LP delle Boygenius e a quello solista di Lucy Dacus. Per l’occasione ha utilizzato una vera e propria band, che l’ha supportata sia in fase di composizione che di produzione, composta da Joao Gonzalez, Mal Hauser, Steph Marziano e Madden Klass .

Di pregio sono i featuring: Hayley Williams dei Paramore e Jim Adkins dei Jimmy Eat World. Quest’ultimo canta in uno dei due brani resi noti, ‘Float’, diffuso in settimana insieme a ‘A Million Reasons Why’.