Jeanines: ‘How Long Can It Last’ (Slumberland, 2025)

Fanno musica dal 2010, i Jeanines, ma il loro esordio su LP è datato ‘soltanto’ 2019. Fu allora che Alicia Jeanine (voce, chitarra) e Jed Smith (batteria, produzione) iniziarono a farsi conoscere con il disco di debutto omonimo, seguito, tre anni più tardi (era il 2022) e sempre per Slumberland Records da ‘Don’t Wait For A Sign’, e un altro triennio dopo da questo ‘How Long Can It Last’. Sempre fedeli alla loro linea ovvero quella che, in una nota dell’etichetta californiana, “evoca influenze diverse come il folk degli anni ’60 dei primi Fairport Convention e Vashti Bunyan, il sunshine pop di Margo Guryan e Laura Nyro e pietre miliari dell’indiepop come Dear Nora, Marine Girls, Dolly Mixture e i progetti post-Black Tambourine di Pam Berry”.

Una scelta giudiziosa quella di Alicia e Jed, che permette di raccogliere la corretta quantità (13, in questo caso) di ottime canzoni che ha sempre riempito le loro uscite, in cui i brani stanno quasi costantemente sotto i due minuti ciascuno, e che dunque portano le loro ‘lunghe distanze’ a rimanere intorno ai 20′, con l’intera discografia che finisce per superare l’ora per meno di 10′. È il tratto distintivo del duo newyorkese (spesso accompagnato al basso da Maggie Gaster), oltre alla grande abilità melodica che rende ogni traccia una piccola ma gustosissima caramellina.

Diventa quasi impossibile non muovere il piedino all’ascolto di brani di inebriante soavità come ‘You Can’t Get It Back’, ‘That’s What You Say’, ‘On And On’ o ‘Satisfied’. È un jangle-pop egregiamente conciso il loro, un apoteosi di genere da consumare tutto d’un fiato e senza soluzione di continuità, anche perché in quelle poche manciate di minuti di durata risulterebbe davvero difficile trovare il tempo necessario per interromperne l’ascolto.

