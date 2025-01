‘Jellywish’ è il disco nuovo dei Florist

I Florist sono pronti a pubblicare il quinto LP della loro carriera: ‘Jellyfish’, questo il titolo, arriverà il prossimo 4 aprile grazie a Double Double Whammy.

“È una delicata versione di qualcosa che è davvero caotico, confuso e sfaccettato. Ha questo suo technicolor che si ispira al nostro mondo, e anche elementi di fantasia che possiamo usare per sfuggirvi”, afferma la talentuosissima Emily Sprague in una breve nota, che sottolinea come il disco “inviti gli ascoltatori a mettere in discussione tutto, a immaginare un mondo in cui la magia, il surrealismo e il soprannaturale sono i nostri compagni di vita quotidiana. ‘Jellywish’ osa presentare un regno di possibilità e immaginazione in un’epoca che sembra sempre più precettata, limitante e terribile”.

Due gli estratti sinora condivisi, parte di una scaletta di dieci brani: il nuovissimo ‘Have Heaven’ e il già noto ‘This Was A Gift’.