Jens Lekman: ‘Songs For Other People’s Weddings’ (Secretly Canadian, 2025)

🎵 Indie-pop | 🏷 Secretly Canadian | 🗓 12 settembre 2025

Se vi è un pregio nel cantautorato di Jens Lekman, è quello di saper raccontare con grande dovizia di particolari e sottile ironia le proprie vicissitudini personali. Non fa eccezione ‘Songs For Other People’s Weddings‘ (settimo album in carriera ma anche primo in oltre otto anni), e nello specifico un paio di eventi che hanno caratterizzato l’ultima parte della sua vita, ossia: 1) l’amicizia ormai ventennale con lo scrittore americano David Levithan e 2) il suo prestarsi frequentemente ad animare matrimoni in qualità di musicista del post-cerimonia. È lo stesso Jens a raccontare al Guardian di aver presenziato a ben 132 sacre unioni, con risultati artistici altalenanti (“È questo che mi piace: mettermi in situazioni strane e imbarazzanti“) ma tutte utili per l’idea condivisa con l’amico di lunga data: ovvero, realizzare un libro e un concept-album sulle peripezie di un wedding-singer (“J, il protagonista del racconto, non è realmente Jens e V, la sua ragazza, non è nessuno in particolare“, spiega lo scrittore), ma che sostanzialmente discorre, sviscerandolo da molteplici angolazioni, del nobile sentimento dell’amore.

“Il libro e l’album alla fine si sono intrecciati, ma hanno anche trovato strade diverse“, sottolinea Lekman nella press-release. In effetti, dovevano procedere paralleli, dieci capitoli e dieci canzoni, ma poi Jens ha iniziato a immaginarsi anche storie che sarebbero potute accadere tra un capitolo e l’altro, e le composizioni sono salite a diciassette, per una durata totale di quasi 80 minuti. Una vera e propria rock-opera, il disco più lungo mai pubblicato dal musicista svedese, per il quale è stata essenziale la collaborazione di Matilda Sargren, che interpreta vocalmente la fidanzata del libro (che si trasferisce a New York per lavoro lasciando il povero J a Göteborg tutto solo). Oltre a lei, ci sono un’altra trentina di musicisti a supportare il cantautore scandinavo, che suona moltissimi strumenti di per sé ma che si serve di una vera e propria orchestra per colorare la versione della storia raccontata nel disco.

Disco che può essere ascoltato anche non tenendo conto del suo concept, giacché il songwriting di Lekman, in grande spolvero nonostante la lunga pausa, potrebbe essere sufficiente di per sé: le canzoni sono perlopiù grandi singoli che hanno sufficiente personalità per una fruizione propria e indipendente. Non si paventano, dunque, i rischi tipici degli LP di questo tipo: c’è solo un interludio e nessun riempitivo ad abbassarne la media qualitativa. Allo stesso modo, la lunga durata non incide sulla possibilità di un pieno godimento, anche perché il suo autore è abilissimo nel organizzarlo in momenti musicali mai ridondanti (c’è persino una sorta di italo-disco in ‘On The Pier, On The Hudson‘), sebbene coesi in uno stile musicale ormai noto e sempre assai influenzato dalle lezioni impartitegli da Smiths, Belle And Sebastian e Magnetic Fields. Il risultato complessivo è pertanto un lavoro sopra la media, che ripropone il Lekman mattatore dei suoi primi lavori (soprattutto di ‘Night Falls Over Kortedala‘ del 2007) e rassicura i fan di non aver smarrito il proprio idolo. Brani come ‘A Tuxedo Sewn For Two‘, ‘Candy From A Stranger‘, ‘Increasingly Obsolete‘ o ‘Wedding In Leipzig‘ riportano il tipico intreccio di melodie emozionanti e testi sarcastici al massimo del potenziale, rendendo ‘Songs For Other People’s Weddings‘ un disco a suo modo importante. Soprattutto – immaginiamo – per lo stesso Jens.

<a href="https://jenslekman.bandcamp.com/album/songs-for-other-people-s-weddings">Songs for Other People’s Weddings by Jens Lekman</a>