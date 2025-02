Joan As Police Woman a Roma e Perugia

Molto di frequente in Italia, Joan Wasser tornerà dalle nostre parti anche in primavera, per due concerti nel mese di aprile.

Colei che si fa chiamare Joan As Police Woman si esibirà venerdì 4 all’Angelo Mai di Roma e domenica 6 all’Auditorium San Francesco al Prato di Perugia.

I biglietti per il concerto nella capitale sono in prevendita su Dice a 22,40 euro; quelli per la data umbra, su Ticketone hanno un costo che varia tra 22,91 e 25,46 euro.

La musicista americana ha sinora realizzato sei album in completa autonomia, di cui l’ultimo è ‘Lemons, Limes And Orchids’ dello scorso anno.