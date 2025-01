Joe Keery ridiventa Djo, nuovo LP ad aprile

In attesa di reinterpretare Steve Harrington nella quinta e definitiva stagione di ‘Stranger Things’, Joe Keery si rimpossessa di un altro dei suoi pseudonimi, Djo, con il quale ha già pubblicato due album e fatto successo su Tim Tok (con il brano ‘End Of The Beginning’ diventato virale).

Il prossimo 4 aprile arriverà il successore di ‘Twenty Twenty’ (2019) e ‘Decide’ (2022): il terzo LP della carriera musicale del 32enne attore americano si chiamerà ‘The Crux’ e verrà distribuito da AWAL. Joe/Djo lo ha registrato agli Electric Lady Studios di New York co-producendolo con Adam Thein.

Saranno dodici le tracce in scaletta, tra cui vi è il primo singolo intitolato ‘Basic Being Basic’.