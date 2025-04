Johnny Marr a Milano e Bologna

È ormai più di un decennio che Johnny Marr è diventato definitivamente un frontman, pubblicando dischi con le sue sole generalità dopo una vita a suonare la chitarra e lasciare il centro del palco ad altri. (Soprattutto) Smiths ma anche The The, Electronic, 7 Worlds Collide, Modest Mouse e Cribs hanno potuto godere dei suoi servigi.

A novembre, Marr porterà i suoi migliori brani solisti dal vivo in Italia. Due gli appuntamenti, giovedì 6 al Fabrique di Milano e venerdì 7 all’Estragon di Bologna. I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita da dopodomani sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.

L’ultimo LP di inediti pubblicato da Marr è ‘Fever Dream’ del 2022, in realtà una raccolta di quattro EP usciti nei mesi precedenti. Nel 2024 è poi stato ristampato ‘Boomslang’, disco del 2003 accreditato a Johnny Marr & The Healers, band di cui facevano parte l’ex bassista dei Kula Shaker Alonza Bevan e il batterista Zak Starkey, figlio di Ringo, che avrebbe poi suonato anche con Oasis e Who.