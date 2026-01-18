José Gonzalez, quinto album a fine marzo

Si chiamerà ‘Against The Dying Of The Light’ il nuovo album di José Gonzalez, il quinto della carriera solista del folk-singer svedese. Uscirà il 27 marzo per City Slang.

Un disco che si pone “contro”, sin dal titolo, volendo rappresentare “un invito urgente a preservare la luce dell’umanità con tutti i suoi difetti, in un momento in cui la tecnologia plasma sempre di più il nostro modo di pensare, sentire e relazionarci gli uni con gli altri. Sebbene José abbia sempre abbracciato il progresso tecnologico, mette in discussione l’assunto che ogni nuova possibilità debba essere perseguita al massimo del suo potenziale, soprattutto quando il progresso avviene a scapito della prosperità umana, dell’attenzione e dell’empatia”, si legge sulla sua pagina di Bandcamp.

Aggiunge lo stesso José: “Sono canzoni che parlano di come possiamo guidare l’umanità verso la prosperità a livello individuale e collettivo. Possono essere ascoltate solo per i suoni, le armonie e i ritmi, ma i testi hanno lo scopo di ispirare le persone a impegnarsi e ad agire collaborando per risolvere i problemi collettivi.”

Un esempio è la title-track ‘Against The Dying Of The Light’, diffusa lo scorso mercoledì, secondo estratto dalla scaletta di tredici tracce dopo ‘Pajarito’ del mese scorso.

