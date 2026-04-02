Kasabian, il ‘terzo atto’ arriva a metà luglio

Uscirà il prossimo 17 luglio ‘Act III’, il nuovo album dei Kasabian. Si tratta del nono LP in carriera per la band di Leicester, il terzo da quando Serge Pizzorno ha preso pieno possesso della band anche dal punto di vista vocale (da ciò, intuitivamente, il titolo).

Prodotto dallo stesso Pizzorno insieme a Mark Ralph, è stato registrato negli studi personali dei due, ovvero il The Sergery nel Leicestershire e il Club Ralph di Londra Nord. “La chitarra è davvero in primo piano in questo disco”, afferma il frontman in un’intervista a NME, aggiungendo che i testi sono invece stati ispirati da “piccoli momenti fugaci e cose che mi sono successe e che sono state plasmate dalle persone che amo”.

La parte più interessante della chiacchierata con il magazine britannico è però quella in cui il chitarrista e cantante racconta di quanto difficile sia stato passare in primo piano: “Questa è stata una cosa completamente nuova per me. Ho sempre scritto tutto da solo e ho dovuto imparare a essere un frontman, e in fretta. Non è che avessi molto tempo! Mi sono ritrovato a capo di una band enorme, ma in un certo senso l’ho accettato. Mi ci dedico completamente, anche se sono arrivato tardi (magari avessi 25 anni!). Ho osservato gli altri e ho visto come si fa, ora vado là fuori e metto a nudo la mia anima. Ci sono persone che sanno solo intrattenere. Quelle come me devono trovare una parte diversa di sé stessi.”

Per quanto riguarda il nuovo singolo nonché secondo estratto, ‘Great Pretender’, Serge afferma: “È nata in una di quelle mattine in cui la chitarra era già lì e la canzone è letteralmente nata in 10 minuti. Sono rare, ma quando accadono sono incredibili. Ho pensato: ‘Facciamo una traccia di chitarra come si deve, per far divertire la gente’.” Farà parte di una scaletta di tredici tracce, giungendo dopo l’altro singolo, il già noto ‘Hippie Sunshine’.

Ascoltando entrambi le anticipazioni è evidente come nel nuovo LP i Kasabian abbiano tenuto parecchio conto della possibile resa live dei pezzi. Lo si potrà verificare di persona nella loro unica data italiana per l’estate, venerdì 24 luglio al Noisy Fest di Napoli. “Stiamo già provando”, racconta ancora il musicista di origini genovesi. “La scaletta è davvero travolgente. Siamo entusiasti. Stiamo reinventando le canzoni e sarà una setlist che definirà un’epoca, con brani che ripercorrono gli inizi, qualche piccola sorpresa e alcuni momenti folli che il pubblico riconoscerà.”



