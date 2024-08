Katy J Pearson, nuovo album e live a Parma

Katy J Pearson ha giusto l’altro ieri diffuso il terzo estratto di quello che sarà il terzo LP della sua carriera, ‘Someday, Now’, che uscirà per Heavenly Recordings il prossimo 20 settembre.

Il singolo segue i già noti ‘Those Goodbyes’ e ‘Sky’, tutti registrati ai Rockfield Studios di Monmouth, in Galles, con Nathan Jenkins alias Bullion (Carly Rae Jepsen, Ben Howard, Nilüfer Yanya, Avalon Emerson) alla produzione. Di tutto spessore anche la band che l’ha accompagnata in sala di registrazione: Davey Newington (Boy Azooga), Huw Evans (ovvero H Hawkline) e Joel Burton.

“Sapevo esattamente con chi volevo lavorare, sapevo esattamente chi sarebbe stata la mia session band, sapevo dove volevo registrare. Mi sentivo finalmente in grado di decidere per me stessa, e questo mi ha dato una grande carica”, afferma la cantautrice di Bristol in una nota. Le dieci tracce della scaletta sono descritte come “le più oneste e in fiducia” della sua discografia dalla press-release dell’etichetta londinese.

Peraltro, Katy avrà l’occasione di suonare le sue nuove canzoni anche in Italia. A novembre sarà infatti in tour a supporto delle Last Dinner Party, e giovedì 14 si esibiranno tutte al Teatro Regio di Parma, all’interno del Barezzi Festival.