Kim Deal: ‘Nobody Loves You More’

🎵 Alternative-rock | 🏷️ 4AD | 🗓️ 22 novembre 2024

Parte fondamentale di una band seminale come i Pixies, oltre che fondatrice di un altro gruppo importantissimo nella storia del rock alternativo quali le Breeders, Kim Deal ha alle spalle una carriera a cui nulla più si può chiedere. Eppure, ‘Nobody Loves You More’ è un esordio: a 63 anni, è il primo disco a uscire con le sue uniche generalità, se ad eccezione di una serie di singoli pubblicati circa una decade fa. Proprio da allora provengono le prime due tracce in scaletta, la title-track e ‘Coast’, e proprio da allora quest’opera è stata in discontinua lavorazione, terminata a novembre 2022, poco prima della scomparsa di Steve Albini, uno de tanti collaboratori di un LP molto meno solista di quanto affermino i credits.

Mando Lopez, la gemella Kelley Deal, Jim Macpherson e Britt Walford del giro della sua band, e poi Jack Lawrence (di Greenhorns e Raconteurs) e i due Savages Fay Milton e Ayse Hassan, compaiono tutti in undici tracce versatili e mai banali, in cui si può ripercorrere la carriera della musicista nata in Ohio, ma che aggiungono anche qualcosa che da lei si è sentito meno, come archi e fiati, passando dal rock duro di ‘Big Ben Beat’ a ballate old-fashioned come ‘Are You Mind’ e ‘Summerland’.

Poi, che siano i brani alla Breeders quelli che più fanno alzare dalla sedia (‘Disobedience’, ‘A Good Time Pushing’), è un altro discorso. Sta di fatto che Kim Deal mostra di sentirsi lontanissima da fine carriera, proponendo tante idee, vecchie e nuove, che hanno ottima resa sia singolarmente che nell’economia di una raccolta di canzoni. Chi pensava a un’uscita trascurabile, soprattutto in raffronto all’importante passato, dovrà ricredersi.

🙂