King Hannah anche a Roma

Diventano quattro i concerti dei King Hannah nel nostro paese. La band di Liverpool ha aggiunto al proprio tour estivo anche una data al Monk di Roma, dove si esibirà martedì 15 luglio.

Hannah Merrick e Craig Whittle avevano già in programma di suonare, nello stesso mese, martedì 1 all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), mercoledì 2 al Giardino Scotto di Pisa e giovedì 17 al Sa-Rock Festival di Sarroch (CA).

I biglietti per il nuovo show sono disponibili su Xceed a 23 euro. Già da tempo in prevendita quelli per la data in Veneto, che su Dice costano 25 euro, quelli per il live in Toscana, su Oooh.events a 25,05 euro, e gli ingressi per lo show in Sardegna, su Boxol a 24,50 euro.

Attivi dal 2020, sinora i King Hannah hanno pubblicato due album: ‘I’m Not Sorry, I Was Just Being Me’ nel 2022 e ‘Big Swimmer’ nel 2024.