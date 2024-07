King Hannah di nuovo in Italia a dicembre

Appena conclusosi con successo un tour di quattro date, i King Hannah ne programmano altre tre nel nostro paese per il mese di dicembre.

Hannah Merrick e Craig Whittle suoneranno mercoledì 4 allo Spazio 211 di Torino, giovedì 5 al Monk di Roma e venerdì 6 al Teatro Sperimentale di Pesaro.

I biglietti per il concerto torinese sono in prevendita su Dice a 23 euro, quelli per lo show nella capitale su Xceed a 18,01 euro, e quelli per la data marchigiana su Vivaticket a 17,20 euro.

Il duo londinese ha pubblicato lo scorso mese il sophomore ‘Big Swimmer’, seguito dell’altrettanto apprezzato ‘I’m Not Sorry, I Was Just Being Me’ del 2022.