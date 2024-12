Korn, Guns N’ Roses, Weezer e Shame tutti a Firenze Rocks

Se non aveste ancora scelto quale biglietto regalare a Natale, Firenze Rocks fornisce tre possibili alternative con tre giornate in cui il rock di band ‘mature’ la farà da padrone e pure da headliner.

Giovedì 12 giugno saranno i Guns N’ Roses a salire per ultimi sul palco della Visarno Arena. Prima di loro i Rival Sons e altre band ancora da annunciare.

Venerdì 13 il nome scritto con caratteri più grandi nel cartellone di giornata è quello dei Korn, che saranno preceduti da Public Enemy, Enter Shikari e Soft Play.

Domenica 15, come già era noto, saranno di scena i Green Day, ma di oggi è la notizia che ancora una volta toccherà ai Weezer aprire per loro, insieme a realtà più contemporanee come Shame e Bad Nerves.

L’acquisto dei tagliandi d’ingresso può partire dal sito ufficiale della manifestazione, FirenzeRocks.it, e continuare su Ticketmaster, Ticketone o Vivaticket. Su quest’ultima piattaforma i prezzi, senza considerare le opzioni VIP, vanno da 60,95 a 93,62 a seconda della serata e della postazione.