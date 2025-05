L.A. Witch a Bologna e Milano

Appena pubblicato ‘Doggod’, il terzo LP della loro carriera, le L.A. Witch sono partite per un tour che, nel prossimo mese di ottobre, farà tappa anche in Italia per due appuntamenti.

Il trio garage-rock californiano martedì 7 suonerà al Covo di Bologna e mercoledì 8 all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti saranno disponibili su Dice da venerdì, e costeranno rispettivamente 16 e 17,25 euro.

Sade Sanchez (voce, chitarra) e Irita Pai (basso) hanno fondato la band nel 2011, poi raggiunte da Ellie English alla batteria. Oltre all’album uscito il mese scorso, le ragazze di stanza a Los Angeles hanno pubblicato anche l’omonimo debutto del 2017 e ‘Play With Me’ nel 2020.