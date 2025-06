L’11 settembre i Florist a Milano

Dopo aver pubblicato ‘Jellywish’, i Florist hanno iniziato a suonare le loro canzoni dal vivo in giro per il mondo. A settembre lo faranno finalmente anche in Italia, per quella che (almeno per il momento) è una data unica.

Emily Sprague e compagni suoneranno giovedì 11 settembre all’ARCI Bellezza di Milano. I biglietti, già in prevendita su Dice, costano 18 euro.

Attiva dal 2013, la band indie-folk newyorkese ha sinora pubblicato cinque LP: ‘The Birds Outside Sang‘ (2016), ‘If Blue Could Be Happiness‘ (2017), ‘Emily Alone‘ (2019), ‘Florist‘ (2022) e, per l’appunto, ‘Jellywish‘ (2025).