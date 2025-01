La ‘Glory’ di Perfume Genius arriva a fine marzo

“Ho molta più dimestichezza nel tenere la porta chiusa”, afferma Micheal Hadreas in una nota a proposito del particolare momento della sua vita in cui ha composto ‘Glory’, il settimo album della sua carriera da Perfume Genius, che uscirà il prossimo 28 marzo per Matador Records.

In realtà, dalla medesima nota si evince essere il lavoro in cui “Hadreas ha cercato una maggiore collaborazione da parte dei musicisti che hanno lavorato al progetto”. Che sono molti: dal produttore Blake Mills al compagno e co-songwriter Alan Wyffels, passando per una super-band formata dai chitarristi Meg Duffy (alias Hand Habits) e Greg Uhlmann, dai batteristi Tim Carr e Jim Keltner e dal bassista Pat Kelly, per terminare con il featuring di Aldous Harding in un brano denominato ‘No Front Teeth’.

A livello di contenuti, “l’album affronta i temi con cui Hadreas ha lottato artisticamente nel corso di tutta la suacarriera: il corpo e il suo decadimento, la famiglia e l’amore, la storia e i suoi danni ineluttabili (…) Ma ‘Glory’ è scritto da un nuovo punto di vista: dall’altra parte della lotta, dove ci si ritrova a fare i conti con tutto ciò che è accaduto, ma si deve anche imparare a vivere in un luogo immobile e inesplorato”. Musicalmente, è descritto come il suo “più conciso” e “intimo”, con “le ambientazioni del disco spaziano da ballate maestose e tristi con celesta, flauto e slide, a feroci rocker”. Tra questi ultimi può essere annoverato il singolo nonché primo estratto, intitolato ‘It’s A Mirror’.