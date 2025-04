La Luz a Bologna e Torino

Marian Li Pino, Abbey Blackwell e Katie Jacobson, ovvero le La Luz, saranno in Italia a ottobre: due i concerti, venerdì 17 al Covo di Bologna e sabato 18 allo Spazio 211 di Torino.

I biglietti sono già disponibili su Dice: costano 18,90 euro quelli per la data emiliana, e 17,50 euro gli ingressi per il live piemontese.

Il trio di Seattle ha sinora realizzato cinque album. L’ultimo, che è anche il primo per Sub Pop, si intitola ‘News Of The Universe’ ed è stato pubblicato circa un anno fa, a maggio 2024.