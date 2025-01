La Prima Estate 2025 con Mogwai, St. Vincent, Yard Act, Air, Spiritualized, TV On The Radio e Kings Of Leon

Si preannuncia davvero ricca l’edizione 2025 de La Prima Estate, il festival musicale che anche quest’anno avrà luogo al Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU).

Kings Of Leon, Air, St. Vincent, Mogwai, TV On The Radio, Spiritualized, Yard Act, Calibro 35 e Nic Cester & La Milano Elettrica saliranno tutti sul palco in Toscana tra venerdì 20 e domenica 22 giugno.

I pass di tre giorni in versione early bird saranno disponibili sul circuito Ticketone da domani (31/7). Costeranno tra 115 e 175 euro più commissioni a seconda della postazione scelta (posto in piedi o “garden”). L’offerta scadrà il 6 febbraio, quando verrà annunciato il calendario completo e sarà possibile acquistare i biglietti anche per le singole serate.