La Prima Estate, chi suona quando

Senza pretendere di rappresentare dei valori assoluti, si può definire la line-up dell’edizione 2025 de La Prima Estate sinora la migliore di quest’anno nel nostro paese, quantomeno per meriti acquisiti sino a ora dagli artisti che vi faranno parte. Ieri sono stati rivelati altri dettagli fondamentali, come la suddivisione degli artisti all’interno delle tre giornate della manifestazione, che si terrà dal 20 al 22 giugno prossimi.

Venerdì 20 saliranno sul palco del Parco BussolaDomani di Lido di Camaiore (LU), nell’ordine, Yard Act, Spiritualized e Mogwai, con questi ultimi, dunque, headliner di giornata. Sabato 21 si alterneranno Calibro 35, St. Vincent ed Air, e domenica 22 Nic Cester, TV On The Radio e Kings Of Leon.

Gli abbonamenti ai tre giorni, chiusa la fase early bird, hanno raggiunto il costo di 159,53 euro, con l’opzione “VIP” del “Garden” a 245,43 euro. Prezzi differenti per le singole giornate: per venerdì si va da 55,22 a 85,90 euro, per sabato il costo è tra 61,36 e 98,17 euro, per domenica tra 79,77 e 110,44 euro.