La Top 10 dei lettori: anni ’10

Modalità di compilazione: in questo post, i lettori di Indie-Rock.it sono stati invitati a scegliere i propri tre album preferiti del decennio che sta per concludersi, a cui è stato assegnato un punteggio rispettivamente di 3, 2 e 1 punto a seconda dell’ordine con cui sono stati elencati. La somma di tutte le risposte ha portato a questa classifica. N.B.: per le posizioni 8 e 10 si sono verificati degli ex aequo. Qui, invece, le scelte del blog.

1. Arcade Fire: ‘The Suburbs’

Genere: art-rock

Etichetta: Merge

Uscita: 2 agosto 2010

2. The National: ‘High Violet’

Genere: alt-rock

Etichetta: 4AD

Uscita: 10 maggio 2010

3. Arctic Monkeys: ‘AM’

Genere: indie-rock

Etichetta: Domino

Uscita: 9 settembre 2013

4. David Bowie: ‘Blackstar’

Genere: experimental-rock

Etichetta: RCA

Uscita: 8 gennaio 2016

5. Arcade Fire: ‘Reflektor’

Genere: art/dance-rock

Etichetta: Merge

Uscita: 28 ottobre 2013

6. Sufjan Stevens: ‘Carrie & Lowell’

Genere: indie-folk

Etichetta: Asthmatic Kitty

Uscita: 31 marzo 2015

7. Bon Iver: ‘Bon Iver’

Genere: folk-rock

Etichetta: 4AD

Uscita: 17 giugno 2011

8. PJ Harvey: ‘Let England Shake’

Genere: art-folk

Etichetta: Island

Uscita: 14 febbraio 2011

8. Vampire Weekend: ‘Modern Vampires Of The City’

Genere: indie-rock

Etichetta: XL

Uscita: 14 maggio 2013

10. War On Drugs: ‘Lost In The Dream’

Genere: psych-rock

Etichetta: Secretly Canadian

Uscita: 18 marzo 2014

10. Idles: ‘Joy As An Act Of Resistance’

Genere: punk-rock

Etichetta: Partisan

Uscita: 31 agosto 2018

10. Daughter: ‘If You Leave’

Genere: dream-folk

Etichetta: 4AD

Uscita: 18 marzo 2013