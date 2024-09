L’album pop di Sasami a marzo 2025

Ci siamo persi pure Sasami? Diciamo che le premesse del suo terzo LP, ‘Blood On The Silver Screen’, non sono delle migliori. Il disco, che uscirà il 7 marzo del 2025 via Domino, viene definito nella nota stampa che lo introduce “un album pop audace ed epico”.

Le nuove tredici canzoni si dicono essere addirittura ispirate, tra gli altri, da “Britney Spears, Lady Gaga, Kelly Clarkson, Katy Perry e Sia”. Il nuovo singolo ‘Slugger’, grazie anche alla produzione patinata di Rostam e Jenn Decliveo, prende una strada definita, battuta anche dall’altro inedito reso noto, una ballatona radiofonica denominata ‘Honeycrash’.

Afferma la stessa Sasami nella press-release: “Volevo essere più giocosa e comunicare di più con la cultura pop. Quando ascolto la musica, penso a come mi sento, a come voglio sentirmi e a come voglio muovermi. Ed è questo l’aspetto speciale della musica: come si collega alla cultura, come si collega ai diversi stili di musica, come si collega al timbro di voce della persona che la canta (…) La musica pop è come benzina, è rinvigorente.”