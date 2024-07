L’anno prossimo il nuovo degli Sports Team

Gli Sports Team si preparano per tempo e annunciano già oggi che il loro nuovo album, intitolato ‘Boys These Days’, uscirà il 28 febbraio 2025 via Bright Antenna/Distiller.

Si tratta del terzo LP in carriera per la band londinese, dopo ‘Deep Down Happy’ del 2020 e ‘Gulp!’ del 2022. È prodotto da Matias Tellez, già al lavoro con Girl In Red, CMAT e Gracie Abrams.

Lo anticipa un singolo denominato ‘I’m In Love (Subaru)’, che il chitarrista Rob Knaggs descrive così: “L’atmosfera della prima strofa e del ritornello è piuttosto sincera, una canzone d’amore adolescenziale di ispirazione hollywoodiana, ma quando arriviamo alla seconda strofa, abbiamo trovato il verme in mezzo alla mela.” Una nota sul loro sito cita Elvis Costello, Mariya Takeuchi, Bryan Ferry e Roxy Music e Prefab Sprout come riferimenti che hanno ispirato il brano.