Last Dinner Party, data a Milano con il nuovo album

L’understatement non ha mai caratterizzato la parabola artistica delle Last Dinner Party, e non si propone di esserne caratteristica peculiare anche del loro secondo album, annunciato in pompa magna qualche mese fa insieme alla diffusione del primo estratto, il singolo ‘This Is the Killer Speaking’.

Tre giorni fa è invece stata la volta di ‘The Scythe’, ballatona prog-pop anch’essa prodotta da Markus Dravs (Arcade Fire, Coldplay, Wolf Alice e tanti altri), così come tutte le dieci tracce che andranno a comporre la scaletta del sophomore, definito “un po’ più cupo, più crudo e più con i piedi per terra” rispetto debutto ‘Prelude to Ecstasy’ (2024).

Buoni propositi dunque, che potranno essere confermati venerdì 17 ottobre 2025, quando il disco verrà pubblicato, e venerdì 13 febbraio 2026, il giorno in cui il quintetto inglese si esibirà al Fabrique di Milano, unica data italiana del loro tour europeo. Come ormai abitudine il prezzo dei biglietti non è stato comunicato; saranno ad ogni modo disponibili da venerdì (12/9) sui circuiti Ticketmaster e Ticketone.



