Last Dinner Party di nuovo in Italia

Nel bene o nel male hanno molto fatto parlare di sé in questo 2024. Le Last Dinner Party, proprio verso la fine dell’anno, saranno nuovamente in Italia per un concerto.

La band formatasi a Londra si esibirà giovedì 14 novembre al Teatro Regio di Parma, all’interno della prossima edizione del Barezzi Festival.

I biglietti, di cui non è ancora stato annunciato il costo, saranno in prevendita da venerdì prossimo (17/5) su Ticketone e Postoriservato.

Insieme dal 2021, il quintetto inglese ha esordito su album lo scorso febbraio, quando ha pubblicato ‘Prelude To Ecstasy‘, che conteneva tutti e cinque i singoli resi pubblici in precedenza.