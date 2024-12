Le B-sides dei Kings Of Convenience a Parma

“I Kings Of Convenience suoneranno un set di canzoni meno conosciute dal loro catalogo”: è quanto si legge sul cartellone di quella che sarà l’unica data italiana (almeno per ora) nel 2025 per il duo norvegese.

Erlend Øye ed Eirik Glambek Bøe si esibiranno all’Auditorium Paganini di Parma venerdì 11 aprile. I biglietti saranno disponibili da dopodomani (13/12) sul circuito Ticketone; non siamo ancora a conoscenza del costo.

Formatisi nel 1999, i Kings Of Convenience hanno sinora pubblicato quattro album. L’ultimo, ‘Peace Or Love’, risale al 2021.