Le Hinds ora sono un duo, nuovo album a settembre

Per chi non avesse seguito le ultime vicissitudini delle Hinds, giunge in soccorso copertina del loro nuovo album: la band madrilena si è ridotta a un duo, composto dalle sole Carlotta Cosials e Ana García Perrote: “Potreste sentirvi affranti come ci siamo sentite noi, ma per fortuna la musica ha il potere di guarire un’anima affranta. Abbiamo vissuto qualcosa di molto doloroso, ma andremo avanti: crediamo negli Hinds più di ogni altra cosa al mondo. se voi ci siete, noi ci siamo“, avevano scritto in una nota di più o meno un anno fa.

Anche il titolo del nuovo lavoro, ‘Viva Hinds‘, sembra seguire questo percorso di resilienza, che è ancor più evidente se si considerano i due featuring contenuti nel disco: niente meno Beck e Grian Chatten (dei Fontaines D.C.). Compaiono ciascuno in un una delle dieci canzoni della scaletta, che verranno pubblicate da Lucky Number il 6 settembre prossimo. Sono tutte state prodotte dall’ex batterista dei Vaccines Pete Robertson.

Due sinora le anticipazioni rese pubbliche: ‘Coffee‘, uscita lo scorso febbraio, e il brano con Beck, che si intitola ‘Boom Boom Back‘ (con la A).