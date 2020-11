Le news degli ultimi 7 giorni: Sleaford Mods, Jade Bird, Tegan & Sara, Clairo, Superchunk

In questo periodo un po’ così, cominciano a mancare anche le news giornaliere. Facciamo dunque un recap di quelle più rilevanti degli ultimi 7 giorni, partendo dal nuovo album dei Sleaford Mods. Il disco si intitolerà ‘Spare Ribs‘ e uscirà il 15 gennaio per Rough Trade Records. Ad anticiparlo c’è il singolo ‘Mork n Mindy‘ (a cui collabora la promettente Billy Nomates), dal titolo e contenuto vintage: “Mork n Mindy è il suono del riscaldamento centralizzato e l’odore terribile della cena della domenica in una casa nel 1982. Cemento, garage ammaccati, nicotina. Dove la bellezza esiste principalmente nelle piccole crepe sul guscio della tua immaginazione“, spiega il frontman Jason Williamson, che aggiunge che il titolo dell’LP deriva “dall’idea del grande numero di persone che sono morte a causa della prima ondata di coronavirus; le vite umane sono sempre sacrificabili per l’elite… Siamo perennemente delle costine di scorta!”

Potrebbe esserci un disco nuovo anche per Jade Bird, che per il momento si è limitata a diffondere un singolo inedito: ‘Headstart‘ è un folk-rock molto melodico, scritto a inizio 2020 dopo un viaggio a New York: “Una volta arrivata lì, mi sono immediatamente ricordata della magia della creazione del mio primo album“, racconta la cantautrice inglese. Il seguito del suo omonimo debutto non è, però, ancora ufficiale.



Canzone nuova anche per Tegan & Sara: fa parte della colonna sonora della commedia romantica di Clea DuVall, ‘Happiest Season‘ (con Kristen Stewart, Mackenzie Davis, Alison Brie, Aubrey Plaza e Dan Levy), da cui il brano prende chiara ispirazione: si chiama infatti ‘Make You Mine This Season’ e ne replica l’estrema leggerezza.



Decisamente più interessante è il nuovo progetto musicale di Clairo, che insieme all’altra giovane cantautrice Claud e agli amici Josh Mehling e Noa Frances Getzug ha formato una band chiamata Shelly. Il quartetto durante l’ultimo lockdown ha registrato alcune canzoni, tra cui le due svelate lo scorso weekend: ‘Steeeam‘ e ‘Natural‘, entrambe fieramente bedroom-pop.





Doppia condivisione anche dai Superchunk, che in vista dell’appena trascorso Halloween hanno diffuso l’ottimo inedito ‘There’s A Ghost‘ e una cover dei Sisters of Mercy, ‘Alice‘. Anche in questo caso non è chiaro se possano essere anticipatori di una nuova uscita (magari di maggiore lunghezza) della storica band americana.