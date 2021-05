Le news dei concerti: Black Lips, Ben Harper, Inhaler, Bambara, Tricky, Pearl Charles, Josh Rouse, Devendra Banhart

Del lungo tour europeo dei Black Lips, che si svilupperà tra ottobre e dicembre, ben sei concerti avranno luogo in Italia: giovedì 11 novembre al New Age di Roncade (TV), venerdì 12 al Teatro Centrale di Roma, sabato 13 al Covo di Bologna, domenica 14 al Cinema Lumiere di Pisa, lunedì 15 al Circolo Magnolia di Segrate (MI) e martedì 16 al Circolo della Musica di Rivoli (TO). Al netto di diritti e commissioni di prevendita i biglietti costano 15 euro, ad eccezione della data veneta (20 euro) e quella emiliana (18 euro). Sarà la prima volta che i cinque garage-rockers di Atlanta potranno suonare dal vivo ‘Sing In A World That’s Falling Apart‘, il loro album più recente uscito a gennaio 2020.

Si aggiunge una terza data al tour estivo (e solista) di Ben Harper: oltre agli appuntamenti di giovedì 15 luglio a Palmanova (UD) e di venerdì 16 a Perugia, si aggiunge anche quello di domenica 18 al Sonic Park di Stupinigi (TO). Il prezzo dei biglietti, in prevendita su Ticketone, va da 50 a 86 euro più diritti e commissioni.

Bisognerà attendere l’anno prossimo per vedere in Italia per la prima volta gli Inahler: la band di Elijah Hewson, il figlio di Bono degli U2, si esibirà lunedì 9 maggio ai Magazzini Generali di Milano. I biglietti, in prevendita dal 3 giugno sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, costeranno 18 euro più diritti e commissioni.

Due, invece, le date in calendario per il post-punk dei Bambara: giovedì 3 marzo 2022 al Fabrique di Milano, in apertura agli Idles (biglietti su Dice a 34,50 euro tutto incluso) e venerdì 4 al Cap10100 di Torino (ingressi, sempre disponibili su Dice, a 13,80 euro). Si potranno ascoltare le canzoni di ‘Stray‘, il loro ultimo album pubblicato a febbraio 2020.

Ci sarà anche Tricky nella line-up dell’edizione 2021 del Cinzella Festival di Grottaglie (TA). Si esibirà mercoledì 14 agosto alle Cave di Fantiano, nella stessa serata in cui suoneranno anche gli Almamegretta. I biglietti, disponibili su Dice, costano 33,81 euro diritti e commissioni comprese. A settembre 2020 il musicista inglese ha pubblicato ‘Fall To Pieces‘, il suo 14° LP in studio e più recente in ordine di tempo.

È invece di gennaio di quest’anno ‘Magic Mirror‘, sophomore dalle sonorità molto ’60s/’70s di Pearl Charles. La cantautrice losangelina lo porterà in Italia domenica 20 febbraio 2022, per una data unica al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti, disponibili su Ticketmaster e Ticketone, costano 15 euro più diritti e commissioni.

Una solo concerto anche per Josh Rouse, che giovedì 22 luglio sarà al Festival delle Colline di Carmignano (PO). Si esibirà nell’Anfiteatro della Villa Medicea di Artimino, preceduto da Emma Tricca. A breve l’apertura delle prevendite, di cui non si conoscono ancora i costi.

Sono definitivamente rinviati all’estate 2022 i tre concerti (a Fiesole, Roma e Trani) che Devendra Banhart doveva tenere nel nostro paese a luglio. L’organizzazione promette che i nuovi appuntamenti verranno comunicati a breve, e che i biglietti già acquistati rimarranno validi.