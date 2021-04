Le news dei concerti: Black Midi, Green Day, Bikini Kill, Woodkid, Alice Phoebe Lou, Billie Eilish

Non contenti di essere in procinto di pubblicare un nuovo LP (‘Cavalcade‘ arriverà il 28 maggio) i Black Midi aggiungono alla propria schedule anche una data italiana: martedì 14 dicembre 2021 si esibiranno al Magnolia di Segrate (MI), per ora unico appuntamento nel nostro paese. Per acquistare i biglietti bisognerà però attendere qualche giorno: saranno disponibili sui circuiti Ticketmaster e Ticketone dalle ore 11 di martedì 4 maggio.

È stata rinviata al prossimo anno anche la doppia data italiana di Green Day e Weezer: le due storiche band americane saranno mercoledì 15 giugno 2022 all’Ippodromo di San Siro a Milano e giovedì 16 alla Visarno Arena di Firenze, all’interno di Firenze Rocks. Sempre in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Vivaticket, i biglietti per la data lombarda costano 55 euro più diritti e commissioni, quelli per quella toscana tra 56 e 65 (+ d.p.). La kermesse fiorentina, peraltro, è stata interamente spostata di oltre 365 giorni, e si terrà tra giovedì 16 e domenica 19 giugno 2022. Gli organizzatori promettono di fornire “presto informazioni sulla data dei Red Hot Chili Peppers, oltre ai nuovi annunci che andranno a completare la lineup del festival“.

Bisognerà attendere il 2022 anche per i due concerti nel nostro paese delle Bikini Kill. I nuovi appuntamenti sono per domenica 5 giugno al Locomotiv di Bologna e lunedì 6 al Magnolia di Segrate (MI). I biglietti già acquistati rimangono ovviamente validi, quelli per la data emiliana sono peraltro andati sold out da tempo, mentre per lo show lombardo ce ne sono ancora su Ticketone a 22 euro più diritti e commissioni.

Riprogrammazione pure per Woodkid, il cui tour perde il concerto schedulato a Verona per il 25 giugno prossimo, mentre quello all’Alcatraz di Milano viene rinviato a giovedì 21 aprile 2022. In questo caso, prevendite ancora disponibili su Ticketmaster e Ticketone a 32 euro più diritti e commissioni, mentre per la data annullata “il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto entro e non oltre il 20 giugno 2021“.

Ottime notizie sul fronte Alice Phoebe Lou: il suo tour italiano guadagna una data, quella di venerdì 20 agosto 2021 (quest’anno dunque) all’Anfiteatro Romano di Terni. Il giorno dopo, sabato 21, viene recuperato il concerto all’Anfiteatro del Venda di Galzignano Terme (PD), rimasto in sospeso dopo un rinvio. Al netto di diritti e commissioni, il prezzo d’ingresso ammonta a 15 euro per lo show umbro, 18 euro invece il costo di quello veneto. Sempre in calendario gli appuntamenti di giovedì 4 novembre al Magnolia di Segrate (MI) e di venerdì 5 al Largo di Roma (entrambi 18 euro + d.p.).

Nonostante il disco nuovo, è invece definitivamente cancellato il live che Billie Eilish doveva tenere il 17 luglio prossimo all’I-Days Festival di Milano. L’organizzazione fa sapere che “le richieste di rimborso del biglietto e/o del voucher eventualmente ottenuto e non ancora utilizzato dovranno essere presentate, a partire dal 28 aprile ed entro e non oltre il 20 luglio 2021, al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto (Ticketmaster, Ticketone), seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet“.