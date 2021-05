Le news dei concerti: Dry Cleaning, Future Islands, Korn, Jethro Tull, Sophie And The Giants

Potremo vedere suonare i Dry Cleaning dal vivo anche in Italia. La band londinese, fresca dell’ottimo ‘New Long Leg‘, sarà infatti nel nostro paese a gennaio 2022 per due concerti: venerdì 21 al Magnolia di Segrate (MI) e sabato 22 al Covo di Bologna. I biglietti, disponibili sui circuiti Ticketone e Ticketmaster da venerdì prossimo, al netto di diritti e commissioni costeranno 15 euro per la data lombarda e 16 euro per quella emiliana.

Presto da noi anche i Future Islands, il cui più recente LP, ‘As Long As You Are‘, è dello scorso ottobre. Unico l’appuntamento: Samuel T. Herring e soci si esibiranno domenica 6 marzo 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita a breve su Dice.

Dopo i numerosi rinvii degli ultimi mesi, i Korn dovrebbero finalmente riuscire a suonare a Milano martedì 7 giugno 2022 all’Ippodromo di San Siro, all’interno del Milano Summer Festival. Non ci sono ancora conferme sui costi d’ingresso, unico particolare certo è che a vendita generale dei biglietti partirà dalle ore 12 di giovedì 27 maggio sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.

I Jethro Tull, dal canto loro, torneranno da noi già quest’estate: quattro le date previste a luglio, sabato 24 all’Arena Campo Marte di Brescia, lunedì 26 all’Anfiteatro dell’Anima di Cervere (CN), giovedì 29 all’Arena Regina di Cattolica (RN) e venerdì 30 a Villa Bertelli a Forte dei Marmi (LU). I biglietti, di cui ancora non si conoscono i costi, saranno in prevendita Ticketone dalle ore 10 di giovedì 27 maggio.

Un’unica data italiana per Sophie And The Giants, band londinese assurta agli onori della cronaca grazie alla collaborazione con il DJ tedesco Purple Disco Machine per il brano ‘Hypnotized‘, veicolato da uno spot di Sky. Si esibiranno sabato 9 aprile 2022 ai Magazzini Generali di Milano. L’ingresso costa 20 euro più eventuali diritti e commissioni di prevendita, già attiva su Ticketone.