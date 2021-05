Le news dei concerti: Michael Kiwanuka, Squid, Russian Circles, La Femme, Eric Clapton

Alla fine, sono state rinviate all’anno prossimo le tre date italiane di Michael Kiwanuka. Il musicista inglese si esibirà dunque giovedì 14 luglio 2022 al Vittoriale di Gardone Riviera (ingresso 33 euro più diritti e commissioni), venerdì 15 al Teatro Romano di Fiesole (33 euro + d.p.) e sabato 16 al Summer Fest di Roma (tra 25 e 40 euro + d.p.). I biglietti seguitano a essere in vendita sui circuiti Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket, quelli precedentemente acquistati rimangono validi.

Non vi avevamo ancora segnalato (ce ne siamo accorti solo ora) che dallo scorso gennaio gli Squid hanno in programma due concerti in Italia. Se l’emergenza sanitaria lo consentirà, il quintetto di Brighton suonerà lunedì 25 ottobre al Magnolia di Segrate (MI) e martedì 26 al Locomotiv di Bologna. I biglietti sono da tempo in prevendita sui circuiti Ticketmster e Ticketone a 15 euro più diritti e commissioni.

I Russian Circles, dal canto loro, avrebbero dovuto esibirsi nel nostro paese a marzo 2020. Non se ne sono dimenticati, e hanno finalmente riprogrammato i loro concerti: il trio di Chicago sarà giovedì 5 maggio al Magnolia di Segrate (MI), venerdì 6 all’Orion di Ciampino (RM) e sabato 7 al TPO di Bologna. Per ciascuna delle tre date i biglietti costano 20 euro più diritti e commissioni di prevendita.

Ci saranno anche i La Femme tra gli headliner dell’edizione 2021 del Cinzella Festival di Grottaglie (TA). Si esibiranno nella splendida cornice delle Cave di Fantiano venerdì 13 agosto, in una giornata che vedrà salire sul palco anche La Rappresentante di Lista. Le prevendite per la serata sono già disponibili su Dice al prezzo di 30,19 euro tutto incluso.

Veloce menzione anche per alcuni live un po’ al di fuori dei nostri ascolti abituali: Eric Clapton sarà al Forum di Assago (MI) mercoledì 18 maggio 2022 e all’Unipol Arena di Bologna venerdì 20. I Deep Purple suoneranno invece all’Auditorium Parco della Musica di Roma sabato 2 luglio 2022, al Sonic Park di Bologna domenica 3 e quindi al Forum di Assago (MI) lunedì 17 ottobre. Forum anche per Alicia Keys, che sarà nel palazzetto appena fuori Milano martedì 28 giugno 2022. Chiudiamo con i redivivi Tokyo Hotel, che saranno al Fabrique di Milano mercoledì 20 aprile 2022.