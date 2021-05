Le news dei concerti: Pixies, Placebo, Deftones

Si intensificano gli aggiornamenti a proposito dei concerti che si sarebbero dovuti tenere tra l’anno scorso e quest’anno, e che inevitabilmente devono essere rinviati al 2022. Oggi sono arrivate le ufficialità delle nuove date di tre tour importanti: in primis quello dei Pixies, che aveva già avuto la conferma dello spostamento della data comune con i Pearl Jam a Imola a sabato 25 giugno 2022. Frank Black e soci saranno nel nostro paese per altre due occasioni: due giorni dopo, lunedì 27, all’Auditorium Parco della Musica di Roma e martedì 16 agosto al Sud Est Indipendente Festival di Lecce. I biglietti già acquistati rimangono validi per le nuove date. Per chi ancora non li avesse, al netto di diritti e commissioni, costano tra 25 e 40 euro per la data romana (a seconda della postazione scelta) e 35 euro (posto unico) per quella salentina.

Confermano la loro presenza in piazza Sorbello a Mantova i Placebo. Vi suoneranno mercoledì 29 giugno 2022, unica data nel nostro paese. Anche in questo caso, i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi. Gli ingressi sono comunque in prevendita su Ticketmaster e Ticketone, il costo va da 51,75 a 69 euro più commissioni a seconda della postazione scelta.

Spostato di un anno anche l’unico concerto italiano dei Deftones: Chino Moreno e soci si esibiranno al Parco delle Caserme Rosse di Bologna martedì 21 giugno 2022, all’interno della rassegna Sequoie Music Park. Sempre validi i biglietti acquistati per gli appuntamenti poi rimandati, rimangono disponibili altre prevendite sui circuiti Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e Boxerticket al costo di 34 euro più diritti e commissioni di prevendita.