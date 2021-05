Le news dei concerti: Torres, Efterklang, Ben Harper, Asaf Avidan, Rasmus

Si preannuncia un periodo intenso per Torres. A breve farà uscire un nuovo album, ‘Thirstier‘, che sarà udibile a tutti dal 30 luglio via Merge Records. Il disco è stato registrato lo scorso autunno ai Middle Farm Studios, nel Devon, e co-prodotto con Rob Ellis e Peter Miles. È anticipato da un singolo intitolato ‘Don’t Go Puttin Wishes In My Head‘, che sarà presumibilmente parte della scaletta della sua unica data italiana, confermata oggi: Mackenzie Scott (questo il suo nome all’anagrafe) si esibirà sabato 26 marzo al Locomotiv di Bologna. I biglietti, disponibili su Ticketmaster e Dice, costano 16 euro più diritti e commissioni di prevendita.



Una data al Locomotiv di Bologna anche per gli Efterklang: la band danese vi suonerà venerdì 25 febbraio. Casper Clausen, Mads Brauer e Rasmus Stolberg si presenteranno nel capoluogo emiliano con un nuovo LP, di cui però al momento non si conoscono ancora i dettagli. I biglietti, in prevendita su Dice, costano 20 euro più diritti e commissioni.

Novità anche a proposito di Ben Harper, che ha spostato di un anno, da agosto 2021 ad agosto 2022 i concerti previsti in Italia insieme ai suoi Innocent Criminals, ma che ne ha anche aggiunti due, in completa solitudine, programmati per il prossimo mese di luglio. In ordine di calendario, il musicista californiano sarà giovedì 15 luglio 2021 a Palmanova (UD) per ‘Estate di Stelle’ e venerdì 16 all’Arena Santa Giuliana di Perugia all’interno di Umbria Jazz. L’organizzazione sottolinea che “i biglietti dei due concerti, con posti limitati e distanziati nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-Covid, saranno presto in vendita sui circuiti ufficiali Ticketone (entrambe le date) e Boxol (solo Perugia)“. Gli show rinviati di un anno diventano i seguenti: mercoledì 3 agosto 2022 a Cesena per Acieloaperto (già sold out), giovedì 4 al Teatro D’Annunzio di Pescara all’interno di Pescara Jazz & Songs, sabato a Taormina (ME) al Teatro Antico, martedì 9 a Riola Sardo (OR) al Parco dei Suoni e giovedì 11 a Brescia per la Festa di Radio Onda d’Urto.

Anche Asaf Avidan ha spostato i propri show italiani all’anno prossimo: il cantautore israeliano sarà lunedì 28 febbraio 2022 ai Magazzini Generali di Milano (biglietti 25 euro più diritti e commissioni di prevendita), mercoledì 2 marzo al Teatro Duse di Bologna (da 24 a 42 euro), giovedì 3 all’Auditorium Parco della Musica di Roma (26,50 o 30,50 euro + d.p.) e venerdì 4 al Teatro Fusco di Taranto (da 25 a 30 euro + d.p.).

Si tratta di una nuova data, invece, quella che i Rasmus hanno annunciato ieri. La band finlandese suonerà venerdì 21 ottobre 2022 al Fabrique di Milano. I biglietti, disponibili da venerdì su Ticketone e Vivaticket, costeranno 30 euro più diritti e commissioni di prevendita.