Le news del weekend: Amusement Parks On Fire, Foxing, Creeper, Kings Of Convenience, Girl Ray

Mancava da più di 10 anni un nuovo album degli Amusement Parks On Fire: ‘Road Eyes‘, il più recente, è addirittura del 2010, mentre in anni più recenti sono usciti alcuni singoli ed EP. La band inglese tornerà però presto alla lunga distanza, con un nuovo LP intitolato ‘An Archaea‘. Arriverà il 25 giugno via EGB, con una scaletta di 10 tracce tra cui un brano di nome ‘Boom Vang‘, annunciato come primo estratto. La nuova traccia non sembra essere ancora di pubblico dominio neanche sul loro Bandcamp, dove comunque sono presenti già tutti i dettagli di quello che sarà il quarto album in carriera dei noise-rocker di Nottingham.

Non risparmiano chitarre neanche i Foxing, che il 6 agosto pubblicheranno il loro nuovo lavoro intitolato ‘Draw Down The Moon‘, anche in questo caso quarto della loro storia. Del disco, composto da 10 tracce, sono già stati diffusi tre estratti: i noti ‘Go Down Together‘ e ‘Speak With The Dead‘ e il nuovo ‘Where The Lightning Strikes Twice‘.



A detta degli stessi Creeper, il loro fortunato album dello scorso anno, ‘Sex, Death & The Infinite Void‘, necessitava di un epilogo. Arriverà il 30 luglio attraverso quello che è definito un EP, ma che in realtà è composto da ben 8 tracce. Intitolato ‘American Noir‘, è anticipato da un singolo denominato ‘Midnight‘ nel quale, sostiene il frontman Will Gould, “io e Hannah [Greenwood, tastierista e seconda vocalist] sperimentiamo con le voci come mai prima“.



Che il 2021 sarà anche l’anno del ritorno dei Kings Of Convenience lo si sa da un mesetto. Il duo norvegese pubblicherà ‘Peace Or Love‘ tra una ventina di giorni, il 18 giugno. Venerdì ne è stato diffuso il secondo estratto, sempre coerente con lo stile ormai più che consolidato di Erlend Øye e Eirik Glambek Bøe. Si intitola ‘Fever‘.



È una collaborazione con Al Doyle e Joe Goddard degli Hot Chip il nuovo singolo delle Girl Ray, ‘Give Me Your Love‘. Intuibilmente, è molto adatto al dancefloor, anche perché la frotnwoman Poppy Hankin aveva già cominciato a comporla con quell’intento: “Con tutte le cose terribili del 2020 nelle nostre teste, era importante per noi che suonasse ottimista e speranzosa; una canzone per le estati future dove la gente può ballare e godersi la musica insieme ancora una volta.”