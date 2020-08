Le news del weekend: Boy Pablo, Deftones, Bats, Ian Sweet, Travis

Dopo tanta attesa, Boy Pablo è pronto per dare la definitiva svolta alla propria carriera. La capacità di entrare in testa non manca alle canzoni del musicista ispano-norvegese, che il 23 ottobre pubblicherà il proprio album d’esordio intitolato ‘Wachito Rico‘. Quindi, se sarà possibile, mercoledì 10 marzo lo suonerà dal vivo ai Magazzini Generali di Milano, al momento la sua unica data italiana in calendario. I biglietti sono già in prevendita su Ticketmaster a 24 euro più altri 5,53 di diritti e commissioni di prevendita. Nella scaletta del concerto milanese ci sarà presumibilmente anche il nuovo singolo ‘Rest Up‘, brano al solito molto orecchiabile.



Verso la fine della scorsa settimana è diventato ufficiale un altro album molto atteso (probabilmente non dallo stesso pubblico di Boy Pablo), quello dei Deftones. Si chiamerà ‘Ohms‘ e conterrà 10 nuovi composizioni della storica band californiana. Uscirà il 25 settembre con la produzione di Terry Date, che già aveva lavorato ad altri dischi fondamentali del quintetto come ‘Around The Fur‘ (1997), ‘White Pony‘ (2000) e ‘Deftones‘ (2003). Primo estratto è la title-track ‘Ohms‘, nel solco classico della band: “Non siamo mai stati una band metal, non siamo mai stati una band alternative, siamo sempre stati solo noi stessi“, ci tiene a sottolineare ad NME il frontman Chico Moreno.



A loro modo storici, sebbene molto meno celebri, sono i Bats, band neozelandese importantissima per lo sviluppo della locale scena jangle-pop. Un esempio di longevità, giacché la line-up è la stessa dal lontanissimo 1982, e quello che uscirà il prossimo 13 novembre (per l’altrettanto mitica etichetta locale Flying Nun) è il loro decimo LP in carriera. Si chiamerà ‘Foothills‘ e conterrà 12 nuove canzoni tra cui il bel singolo ‘Warwick‘.

Sembra essere giunto il tempo anche per il nuovo album di Ian Sweet, fresca di firma con la Polyvinyl e recentemente diffonditrice di due singoli inediti: ‘Sword‘ e ‘Dumb Driver‘. Quest’ultimo è stato reso pubblico lo scorso giovedì, e dovrebbe fare parte del terzo LP della carriera di Jilian Medford (ovvero colei che si cela dietro al moniker), di cui ancora non si conoscono i dettagli.



Di ‘10 Months‘, prossima uscita dei Travis (il 9 ottobre) si sa invece parecchio, e da oggi se ne conosce un ulteriore estratto dopo ‘A Ghost‘ e ‘Valentine‘. Si tratta di un brano intitolato ‘The Only Thing‘ che può vantare la collaborazione vocale di Susanna Hoffs delle Bangles.